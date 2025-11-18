TIP ostali sportovi

PULENI SRPSKOG STRUČNJAKA MELJU: Turski predstavnik igra dobro na dva fronta

Marko Milosavljević

18. 11. 2025. u 09:00

KOŠARKAŠI Bašakšehira će u osmom kolu Evrokupa gostovati Slasku.

ПУЛЕНИ СРПСКОГ СТРУЧЊАКА МЕЉУ: Турски представник игра добро на два фронта

FOTO: KK Mega/Ivica Veselinov/ABA liga

Izarbanici Marka Baraća su nedavno savladali Anadolu Efes u okviru domaćeg šampionata i tako stigl do sedme pobede u takmičenju.

Nalaze se na deobi drugog mesta zajedno sa Fenerbahčeom, dok je ispred njih samo Bešiktaš sa skorom 8-0.

Sjajno igraju i na evrosceni, ostarili su šest trijumfa uz jedan poraz i trenutno su lideri grupe.

Verujemo da će danas slaviti u Poljskoj.

NAŠ TIP: H2 6,5 (kvota 1,57)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠIPTARI GLEDAJU I NE VERUJU! Granit DŽaka udario na lažnu državu Kosovo

ŠIPTARI GLEDAJU I NE VERUJU! Granit Džaka udario na lažnu državu Kosovo