PULENI SRPSKOG STRUČNJAKA MELJU: Turski predstavnik igra dobro na dva fronta

KOŠARKAŠI Bašakšehira će u osmom kolu Evrokupa gostovati Slasku.

FOTO: KK Mega/Ivica Veselinov/ABA liga

Izarbanici Marka Baraća su nedavno savladali Anadolu Efes u okviru domaćeg šampionata i tako stigl do sedme pobede u takmičenju.

Nalaze se na deobi drugog mesta zajedno sa Fenerbahčeom, dok je ispred njih samo Bešiktaš sa skorom 8-0.

Sjajno igraju i na evrosceni, ostarili su šest trijumfa uz jedan poraz i trenutno su lideri grupe.

Verujemo da će danas slaviti u Poljskoj.

NAŠ TIP: H2 6,5 (kvota 1,57)

