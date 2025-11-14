TIP ostali sportovi

BARSA NAPRAVILA PROMENU: Katalonci dočekuju tim iz Bolonje

Marko Milosavljević

14. 11. 2025. u 15:07

BARSELONA i Virtus Bolonja će odigrati meč jedanaestog kola Evrolige.

БАРСА НАПРАВИЛА ПРОМЕНУ: Каталонци дочекују тим из Болоње

FOTO: N. Skenderija

Barsa je zamenila trenera, na klupu je seo Ćavi Paskval i on će pokušati da probudi ekipu.

Ipak, pomoćni trener je ekipu predvodio protiv Bajerna i to je upalilo, Katalonci su usred Minhena slavili rezultatom 74:75.

Tomaš Satoranski je sa 13 poena bio najefikasjniji u svom timu, pratio ga je Vil Klajburn sa 12.

Sa druge strane, izabranici Duška Ivanovića su u prethodnom kolu savladali Anadolu Efes rezultatom 99:89.

Verujemo da će domaćin slaviti.

NAŠ TIP: H1 -4,5 (kvota 1,58)

Novosti Google News
Najnovije iz rubrike

