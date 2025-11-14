CRNO-BELI MORAJU DA DOBIJU: Partizan želi da uđe u trku za plej-of

PARTIZAN će u jedanaestom kolu Evrolige gostovati Asvelu.

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Crno-beli su u prošlom kolu stigli do četvrte pobede na evrosceni i danas će biti motivisan da stignu do još jedne.

Trijumf je mogao biti rutinski, ali ipak nije. Iako su izabranici Željka Obradovića imali prednost od 20 poena u poslednjoj deonici, dozvolili su protivniku seriju od 22-0 i uveli meč u neizvesnu završnicu.

Faktor sreće je odigrao ključnu ulogu, a srpski lrrdstavnik je nekako uspeo da slavi rezultatom 78:76.

Dvejn Vašington je sa 22 poena bio najefikasniji u pobedi svog tima, dok je briljantnu partiju pružio i Aleksej Pokuševski sa 17 pogodaka, Sterling Braun i Nik Kalates su dodali po 10.

Crno-beli će morati da dobijaju ovakve utakmice ukoliko žele da uđu u trku za plej-of najelitnijeg takmičenja.

