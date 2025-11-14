TIP ostali sportovi

DUBAI HVATA ZALET: Žalgiris doživeo debakl i Pireju

Marko Milosavljević

14. 11. 2025. u 14:24

KOŠARKAŠI Dubaija će se u jedanaestom kolu Evrolige sastati sa Žalgirisom.

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Jurica Golemac ove sezone još uvek nije imao kompletan roster na raspolaganju i upravo je zbog toga Dubai nanizao nekoliko poraza.

Ipak, svakoj seriji dođe kraj, pa tako i lošoj, u prošlom kolu su na svom terenu savladali Crvenu zvezdu rezultatom 102:86.

Tim iz Emirata je imao čak pet dvicifrenih igrača, a prednjačio je Kenan Kamenjaš koji je imao učunak od 20 poena i 9 skokova, pratio ga je Mekinli Rajt sa 18, dok je Aleksa Avramović dodao 17.

Sa druge strane, litvanski predstavnik je poražen od Olimpijakosa u u Grčkoj, nakon 40 minuta košarke rezultat je glasio 95:78.

Verujemo da će domaćin upisati još jedan trijumf. 

NAŠ TIP: Dubai - Žalgiris 1 (kvota 1,65)

