NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

09. 11. 2025. u 12:00

ZA danas vam je naša redakcija izdvojila četiri predloga.

НБА ТИКЕТ: Типови из најјаче кошаркашке лиге света

21.30 Milvoki baks - Hjuston rokets 2 (1,62)

0.00 Šej Gildžes Aleksander +29,5 (1,55)
0.00 Orlando medžik - Boston seltiks 1 (1,63)
2.30 Golden stejt voriors - Indijana pejsers ukupno poena +220,5 (1,50)

Ukupna kvota: 6,14

