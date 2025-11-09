NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
ZA danas vam je naša redakcija izdvojila četiri predloga.
NBA
21.30 Milvoki baks - Hjuston rokets 2 (1,62)
0.00 Orlando medžik - Boston seltiks 1 (1,63)
2.30 Golden stejt voriors - Indijana pejsers ukupno poena +220,5 (1,50)
Ukupna kvota: 6,14
