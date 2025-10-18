TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

18. 10. 2025. u 10:15

ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, košarke i fudbala.

FOTO: FK Partizan

Subota

12.00 Esenler Erokspor - Bešiktaš 2 (1,45)

15.00 Leće - Sasuolo |1+&2+ (1,70)
15.30 Đ. Mpeši Perikar - J. Lehečka ukupno gemova +24,5 (1,60)
18.30 TSC - Partizan 2 (1,70)

Ukupna kvota: 6,70

