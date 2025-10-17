TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak

Marko Milosavljević

17. 10. 2025. u 08:20

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

FOTO: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Petak

11.00 Močizuki - Mikelsen 2 (1,53)

16.00 Štruf - Mute 2 (1,73)

16.00 Muzeti - Mpeši Perikard 1 (1,57)

Kvota: 4,16

