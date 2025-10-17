KINA odlučno odbacuje pritiske i prinudu i zalaže se za poštovanje svog prava na saradnju sa Rusijom - tako je ambasada Kine u Vašingtonu reagovala u razgovoru za RIA Novosti na poziv predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da Peking prestane da kupuje rusku naftu.