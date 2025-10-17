OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.
Petak
11.00 Močizuki - Mikelsen 2 (1,53)
16.00 Štruf - Mute 2 (1,73)
16.00 Muzeti - Mpeši Perikard 1 (1,57)
Kvota: 4,16
