MOŽE LI PARTIZAN KONAČNO DO BODOVA U VITORIJI? Crno-beli su svesni da se protivnik ne plaši pred svojim navijačima
KOŠARKAŠI Partizana će u petom kolu Evrolige ugostiti Baskoniju.
Crno-beli su se u prošlom kolu sastali sa Real Madidrom, međutum, protivnik je bio raspoložen i ostali su bez bodova.
Loše otvaranje meča je skupo koštalo igrače Partizana, Real je već na samom startu stekao prednost i nije je ispustio sve do samog kraja (88:79).
Iako su izabranici Seđa Skariola držali konce u svojim rukama, Partizan je uspeo da se u završnici vrati i koliko-toliko stvori neizvesnost.
Džabari Parker je odigrao najbolju partiju od dolaska u crno-beli tabor, ali to nije bilo dovoljno.
Prošlogodišnji igrač Barselone je za 25 minuta provedenih na terenu imao 23 poena, 1 skok i 1 asistenciju.
Vanja Marinković je bio drugi strelac tima sa 13 postignutih poena, Dilan Osetkovski i Dvenj Vašington su dodali po 11, dok je dvocifren bio i Karlik Džons sa 10 pogodaka.
Sterling Braun nije bio na svom nivou, Amerikanac je stigao do samo 8 poena, dok su Tajrik Džons i Isak Bonga kombinovano dodali 10.
Baskijci u dosadašnjem delu takmičenja nisu uspeli da upišu trijumf i jasno je da ni ove sezone nemaju sastav da se nadmeću sa najboljim ekipama.
Ipak, u Vitoriji je uvek teško gostovanje i crno-beli će morati da odigraju na visokom nivou ukoliko žele da stignu do brejka.
Zanimljivo je da je Partizan poslednji put Baskoniju savladao u gostima još davne 2001. godine.
Očekuje nas interesantan meč, izabranici Željka Obradovića će probati da nametnu svoju igru i maksimalno ubrzaju ritam.
Verujemo da će konačno srušiti Baskijce.
NAŠ TIP: Baskonija - Partizan 2 (kvota 1,60)
