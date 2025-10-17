MOŽE LI PARTIZAN KONAČNO DO BODOVA U VITORIJI? Crno-beli su svesni da se protivnik ne plaši pred svojim navijačima

KOŠARKAŠI Partizana će u petom kolu Evrolige ugostiti Baskoniju.

FOTO: N. Skenderija

Crno-beli su se u prošlom kolu sastali sa Real Madidrom, međutum, protivnik je bio raspoložen i ostali su bez bodova.

Loše otvaranje meča je skupo koštalo igrače Partizana, Real je već na samom startu stekao prednost i nije je ispustio sve do samog kraja (88:79).

Iako su izabranici Seđa Skariola držali konce u svojim rukama, Partizan je uspeo da se u završnici vrati i koliko-toliko stvori neizvesnost.

Džabari Parker je odigrao najbolju partiju od dolaska u crno-beli tabor, ali to nije bilo dovoljno.

Prošlogodišnji igrač Barselone je za 25 minuta provedenih na terenu imao 23 poena, 1 skok i 1 asistenciju.

Vanja Marinković je bio drugi strelac tima sa 13 postignutih poena, Dilan Osetkovski i Dvenj Vašington su dodali po 11, dok je dvocifren bio i Karlik Džons sa 10 pogodaka.

Sterling Braun nije bio na svom nivou, Amerikanac je stigao do samo 8 poena, dok su Tajrik Džons i Isak Bonga kombinovano dodali 10.

Baskijci u dosadašnjem delu takmičenja nisu uspeli da upišu trijumf i jasno je da ni ove sezone nemaju sastav da se nadmeću sa najboljim ekipama.

Ipak, u Vitoriji je uvek teško gostovanje i crno-beli će morati da odigraju na visokom nivou ukoliko žele da stignu do brejka.

Zanimljivo je da je Partizan poslednji put Baskoniju savladao u gostima još davne 2001. godine.

Očekuje nas interesantan meč, izabranici Željka Obradovića će probati da nametnu svoju igru i maksimalno ubrzaju ritam.

Verujemo da će konačno srušiti Baskijce.