TIP ostali sportovi

MOŽE LI PARTIZAN KONAČNO DO BODOVA U VITORIJI? Crno-beli su svesni da se protivnik ne plaši pred svojim navijačima

Marko Milosavljević

17. 10. 2025. u 08:00 >> 07:54

KOŠARKAŠI Partizana će u petom kolu Evrolige ugostiti Baskoniju.

МОЖЕ ЛИ ПАРТИЗАН КОНАЧНО ДО БОДОВА У ВИТОРИЈИ? Црно-бели су свесни да се противник не плаши пред својим навијачима

FOTO: N. Skenderija

Crno-beli su se u prošlom kolu sastali sa Real Madidrom, međutum, protivnik je bio raspoložen i ostali su bez bodova.

Loše otvaranje meča je skupo koštalo igrače Partizana, Real je već na samom startu stekao prednost i nije je ispustio sve do samog kraja (88:79).

Iako su izabranici Seđa Skariola držali konce u svojim rukama, Partizan je uspeo da se u završnici vrati i koliko-toliko stvori neizvesnost.

Džabari Parker je odigrao najbolju partiju od dolaska u crno-beli tabor, ali to nije bilo dovoljno.

Prošlogodišnji igrač Barselone je za 25 minuta provedenih na terenu imao 23 poena, 1 skok i 1 asistenciju.

Vanja Marinković je bio drugi strelac tima sa 13 postignutih poena, Dilan Osetkovski i Dvenj Vašington su dodali po 11, dok je dvocifren bio i Karlik Džons sa 10 pogodaka.

Sterling Braun nije bio na svom nivou, Amerikanac je stigao do samo 8 poena, dok su Tajrik Džons i Isak Bonga kombinovano dodali 10.

Baskijci u dosadašnjem delu takmičenja nisu uspeli da upišu trijumf i jasno je da ni ove sezone nemaju sastav da se nadmeću sa najboljim ekipama.

Ipak, u Vitoriji je uvek teško gostovanje i crno-beli će morati da odigraju na visokom nivou ukoliko žele da stignu do brejka.

Zanimljivo je da je Partizan poslednji put Baskoniju savladao u gostima još davne 2001. godine.

Očekuje nas interesantan meč, izabranici Željka Obradovića će probati da nametnu svoju igru i maksimalno ubrzaju ritam.

Verujemo da će konačno srušiti Baskijce.

NAŠ TIP: Baskonija - Partizan 2 (kvota 1,60)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA RUŠI KRALJA POSLE TRI GODINE: Crveno-beli su podigli samopouzdanje

ZVEZDA RUŠI "KRALjA" POSLE TRI GODINE: Crveno-beli su podigli samopouzdanje