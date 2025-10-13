TIP ostali sportovi

U ŠANGAJU SU VODILI RAT: Opelka želi osvetu!

Marko Milosavljević

13. 10. 2025. u 10:50

BENjAMIN Bonzi i Rejli Opelka će odigrati meč prvog kola Brisela.

У ШАНГАЈУ СУ ВОДИЛИ РАТ: Опелка жели освету!

Foto: EPA-EFE/WARREN TODA

Pomenuti rivali su se sastali pre samo desetak dana na mastersu u Šangaju i Francuz je tada bio uspešniji 2:0 (7:6,6:4).

Prvi set je bio izjednačen, a odluka je pala tek u taj-brejku, dok je u drugom napravio odlučujući brejk u sedmom gemu.

Opelka je bio nešto uspešniji na prvom servisu, ali je na drugom bio katastrofalan, osvojio je svega 36% poena.

Verujemo da će danas voditi veliku bitku i da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,62)

