BARSA JE ZADRŽALA KOSTUR TIMA: Srbin predvodi Hapoel!

HAPOEL Tel Aviv i Barsleona sastaće se u prvom kolu Evrolige.

Foto: EPA-EFE/Enric Fontcuberta

Izraelci su napravili novi projekat koji puno obećava, doveli su nekoliko vrhunskih igrača i džilj im je da se domognu plej-ofa.

Najveće pojačanje je definitivno Vasilije Micić koji se vraća u Evropu i motivisan je da pokaže da je još uvek jedan od najboljih igrača.

Centarsku liniju predvode Den Oturu i Džonatan Motli i oni će biti Hapoelova velika snaga u reketu.

Sa druge strane, Barselona je zadržala kostur tima, ali nije se drastično pojačala u prelaznom roku.

Verujemo da će Hapoel ostvariti prvu evroligašku pobedu.

NAŠ TIP: Hapoel Tel Aviv - Barselona 1 (kvota 1,80)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA