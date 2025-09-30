BARSA JE ZADRŽALA KOSTUR TIMA: Srbin predvodi Hapoel!
HAPOEL Tel Aviv i Barsleona sastaće se u prvom kolu Evrolige.
Izraelci su napravili novi projekat koji puno obećava, doveli su nekoliko vrhunskih igrača i džilj im je da se domognu plej-ofa.
Najveće pojačanje je definitivno Vasilije Micić koji se vraća u Evropu i motivisan je da pokaže da je još uvek jedan od najboljih igrača.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Centarsku liniju predvode Den Oturu i Džonatan Motli i oni će biti Hapoelova velika snaga u reketu.
Sa druge strane, Barselona je zadržala kostur tima, ali nije se drastično pojačala u prelaznom roku.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Verujemo da će Hapoel ostvariti prvu evroligašku pobedu.
NAŠ TIP: Hapoel Tel Aviv - Barselona 1 (kvota 1,80)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
PAO JE JOŠ MOĆNIJI: Atinjani puni samopouzdanja kreću u novu sezonu
30. 09. 2025. u 09:20
RUSI SLAVE: Rusija dobila sjajnu vest iz Srbije
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
30. 09. 2025. u 12:50
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 17:25
SKANDAL! Fudbaler Crvene zvezde zbog alkohola izbačen iz tima
IZNENAĐUJUĆA vest stiže iz sveta fudbala.
30. 09. 2025. u 11:34
Komentari (0)