TIP ostali sportovi

BORBA ZA TROFEJ: Alkaraz protiv Frica u finalu turnira u Japanu

Marko Milosavljević

30. 09. 2025. u 08:30

KARLOS Alkaraz i Tejlor Fric će se sastati u finalu Tokija.

БОРБА ЗА ТРОФЕЈ: Алкараз против Фрица у финалу турнира у Јапану

Foto AP

Ovi rivali se sastali pre samo nekoliko dana u Lejver kupu, ali danas će se igrati potpuno drugačije.

Ulog je mnogo veći i obojica će biti daleko fokusiraniji, a to se posebno odnosi na Alkaraza koji je tada odigrao van svog ritma.

Fric je tada ostvario rutinski trijumf, meč je trajao samo 72 minuta, a konačan rezultat glasio je 6:3,6:2.

Tejlor će i danas imati svoju šasnu, Španac jeste favorit, ali svestan je i on da će preko puta imati kvalitetnog protivnika.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 2,00)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro