BORBA ZA TROFEJ: Alkaraz protiv Frica u finalu turnira u Japanu
KARLOS Alkaraz i Tejlor Fric će se sastati u finalu Tokija.
Ovi rivali se sastali pre samo nekoliko dana u Lejver kupu, ali danas će se igrati potpuno drugačije.
Ulog je mnogo veći i obojica će biti daleko fokusiraniji, a to se posebno odnosi na Alkaraza koji je tada odigrao van svog ritma.
Fric je tada ostvario rutinski trijumf, meč je trajao samo 72 minuta, a konačan rezultat glasio je 6:3,6:2.
Tejlor će i danas imati svoju šasnu, Španac jeste favorit, ali svestan je i on da će preko puta imati kvalitetnog protivnika.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 2,00)
