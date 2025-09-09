EVROBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evrobasket
20.00 Tajler Dorsi +12,5 (1,95)
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
20.00 Janis Adetokumbo -31,5 (1,90)
20.00 Arnas Velička -11,5 (1,90)
Kvota: 7,04
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
