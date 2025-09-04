OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evrobasket
17.00 Luka Dončić +31,5 (1,90)
17.15 Marko Spisu +6,5 (1,81)
20.30 Džordan Lojd -19,5 (1,81)
Kvota: 6,22
