OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

02. 09. 2025. u 07:25

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.

Utorak

17.15 Kipar - Gruzija +145,5 (1,48)

20.30 Italija - Španija 2 (2,20)

2.30 Đoković - Fric 1 (1,60)

Kvota: 5,21

01. 09. 2025. u 15:24

