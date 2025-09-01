TIP ostali sportovi

PRUŽILI SU SRBIJI DOBAR OTPOR: Letonci danas imaju lak zadatak

Marko Milosavljević

01. 09. 2025. u 11:12

KOŠARKAŠI Letonije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Estonijom

FOTO: Profimedia

Letonci su prikazali dobru partiju protiv Srbije, bili su konkurentni, ali na kraju su doživeli poraz rezultatom 80:84.

Ipak, izabranici Luke Bankija nisu imali rešenja za raspoloženog Nikolu Jokića koji je ubacio 39 poena.

Davis Bertans je sa 16 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Kristaps Porzingis sa 14.

Portugalija je pružila dobar otpor Srbiji, ali je zatim doživela debakl od Turske (95:54).

NAŠ TIP: Portugalija - Letonija H2 15,5 (kvota 1,90)

