OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za nedelju

31. 08. 2025. u 08:30

Nedelja

12.00 Kina (Ž) - Francuska (Ž) ukupno poena +171,5 (1,85)

14.00 Gruzija - Grčka ukupno poena -160,5 (1,58)
17.00 A. Manarino - J. Lehečka ukupno setova +3,5 (1,58)
17.00 N. Đoković - J.L. Štruf 1 (1,15)

Ukupna kvota: 5,31

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

