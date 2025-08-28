TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak

Marko Milosavljević

28. 08. 2025. u 07:32

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за четвртак

FOTO: Tanjug

Četvrtak

18.30 Bruksbi - Koboli 1 (2,37)

20.30 Grčka - Italija 

22.30 Cicipas - Altmajer 1-1 (1,62)

Kvota: 5,57

