OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.
Četvrtak
18.30 Bruksbi - Koboli 1 (2,37)
20.30 Grčka - Italija
22.30 Cicipas - Altmajer 1-1 (1,62)
Kvota: 5,57
