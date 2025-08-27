EVROBASKET: "DŽoker" igra na pola gasa protiv Estonaca, Porzingis demonstrira NBA kvalitet...
NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.
Evrobasket
15.30 Kajl Olman +12,5 (1,81)
17.00 Kristaps Porzingis +18,5 (1,81)
20.15 Nikola Jokić -16,5 (1,90)
Kvota: 6,22
