EVROBASKET: "DŽoker" igra na pola gasa protiv Estonaca, Porzingis demonstrira NBA kvalitet...

Marko Milosavljević

27. 08. 2025. u 10:45

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОБАСКЕТ: Џокер игра на пола гаса против Естонаца, Порзингис демонстрира НБА квалитет...

FOTO: FIBA.Basketball

Evrobasket

15.30 Kajl Olman +12,5 (1,81)

17.00 Kristaps Porzingis +18,5 (1,81)

20.15 Nikola Jokić -16,5 (1,90)

Kvota: 6,22

