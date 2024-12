HEMIJA U TIMU JE NARUŠENA: Još jedan poraz bi mogao Madriđane da slomi u potpunosti

REAL Madrid će u 15. kolu Evrolige ugostiti Žalgiris.

FOTO: Profimedia

Madriđani igraju ispod svakog nivoa i zanimljivo je da u najelitnijem takmičenju nisu čak ni u prvih deset ekipa.

Prošle nedelje nisu uspeli da upišu trijumf u duplom kolu, najpre je bolji od njih bio Asvel, a zatim i Fenerbahče.

Gotovo svi igrači Reala poseduju individualni kvalitet, ali on za sada ne dolazi do izražaja, hemija u timu je narušena i više nema one lepršavosti.

Sa druge strane, litvanski predstavnik ima osam pobeda i nalazi se u društvu Panatinaikosa, Milana i Barselone.

Eventualni poraz bi mogao "kraljeve" u potpunosti da slomi i verujemo da večeras neće dozvoliti kiks.

NAŠ TIP: h1 -4,5 (kvota 1,52)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA