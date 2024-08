SINER NADOMAK VELIKOG USPEHA: Svetski broj jedan je veliki favorit u finalu Sinsinatija

FINALE mastersa u Sinsinatiju biće odigrano večeras tačno u ponoć, a koplja će ukrstiti svetski broj jedan Janik Siner i miljenik domaće publike Franses Tijafo.

FOTO: Tanjug/AP

Iako fizički nije najspremniji i ne igra svoj najbolji tenis, to ne predstavlja problem za Sinera koji je dogurao do finala u Sinsinatiju ostvarivši par impresvinih pobeda na putu do borbe za trofej.

Posebno se ističu one u četvrtfinalu i polufinalu kada je posle velikog preokreta bio bolji od Rubljova, a zatim i od Zvereva u trileru od tri seta, od kojih su čak dva otišla u taj-brejk.

Svetski broj pronalazi način da pobeđuje iz meča u meč, pokazuje da poseduje zavidan kvalitet, a do izražaja posebno dolazi mentalna snaga koju evidentno poseduje sjajni Italijan.

Siner je ove sezone već osvojio četiri titule (Australijan open, Roterdam, Hale, Majami), a veliki je favorit da dođe i do pete jer u finalu Sinsinatija igra sa Fransesom Tijafoom koji je iznenadio sve svojim nastupima na turniru.

Očekivalo se da na njegovom mestu bude Alkaraz, međutim, on je poražen od Monfisa, što je otvorilo odličnu priliku drugim teniserima da se bore za trofej, a nju je iskoristio upravo Tijafo.

Miljenik publike je pružao sjajne partije tokom čitave nedelje, a najveći izazov imao je u polufinalu kada je posle preokreta savladao Runea sa 2:1 u setovima (4:6, 6:1, 7:6 (4)).

Iako je imao lošu sezonu ove godine, poznato je da Tijafo igra odlično u Americi pred domaćom publikom i to je ponovo dokazao u Sinsinatiju.

Večeras očekujemo odlično finale, Siner je teže rivale uglavnom pobeđivao sa 2:1 na ovom turniru i verujemo da će to ponovo biti slučaj.

NAŠ TIP: J. Siner - F. Tijafo tačan broj setova 3 (kvota 2,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA