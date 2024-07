SRBIJA NASTAVLJA POHOD NA ZLATO: Pored toga što ih pobeda vodi u četvrtfinale, motiv našim odbojkašicama danas će biti i osveta!

U velikom derbiju drugog kola grupne faze odbojkaškog turnira za žene na Olimpijskim igrama koplja će ukrstiti reprezentacije Srbije i Sjedinjenih Američkih Država (17.00).

FOTO: Tanjug/AP

Reprezentacija Srbije je na ovaj turnir došla sa jasnom namerom, a to je osvajanje zlatne medalje. Tijana Boškovića je najavila napad na najsjajnije odličje i na otvaranju olimpijade naše devojke su pokazale da su više nego spremne došle u Pariz.

Iako su imali lakog protivnika u vidu Francuske, domaća publika je bila protiv čete Đovanija Gvidetija koju to nije poremetilo, Srbija je igrala odlično od samog starta i slavila je s maksimalnim rezultatom, ne prepustiviši nijedan set svom rivalu (3:0).

Maja Ognjenović, koja je nosila zastavu Srbije na otvaranju Olimpijskih igara, sjajno je razigravala svoje saigračice, odlično je kontrolisala igru, svako je dobijao lopte, a tradicionalno je najefikasnija bila legendarna Tijana Bošković sa 14 poena, dok su Uzelac i Buša pridodale 13, odnosno 12 poena.

Tako ubedljiva pobeda je jako bitna zbog novog sistema takmičenja, jer se više ne gledaju mesta u grupi da se odrede parovi četvrtfinala, već se pravi tabela od osam ekipa koje su prošle dalje (po dve prvoplasirane iz svake grupe, uz dve najbolje trećeplasirane reprezentaicije) koje se na njoj pozicioniraju na osnovu rezultata u grupnoj fazi i na taj način se formira ko će igrati sa kim u četvrtfinalu (prvi protiv osmog, drugi protiv sedmog...).

Pored toga što ih pobeda vodi u četvrtfinale i borbe za prvo mesto koje bi im olakašalo pohod na zlato koje jedino nedostaje ovoj sjajnoj generaciji u bogatoj vitrini sa trofejima, motiv Srbije danas će biti i osveta. Naime Amerikanke su na poslednjim Olimpijskim igrama odigranim u Tokiju na putu do zlata savladale našu reprezentaciju u polufinalu (3:0) i devojke sigurno nisu zaboravile taj bolan poraz.

Što se tiče Amerikanki, one nisu na dobar način započele turnir u Parizu, jer su u derbiju prvog kola poražene od Kineskinja sa 2:3 u setovima.

Dosta su slabo otvorile taj meč, brzo su se našle u zaostatku od dva seta, međutim, ulaskom Plamerove na teren sve se promenilo, počele su dosta bolje da igraju i nošene gorostasnom primačicom servisa došle su do izjednačenja i odvele meč u taj-brejk.

Ipak, do potpunog preokreta nisu mogle, a za to su se pobrinule Žu Ting i Juen Sinjue koje su sjajnim servisima povele Kinu do izuzetno bitne pobede.

Zbog tog neuspeha, Amerika se sada ne nalazi u dobroj poziciji, a situacija bi se dodatno pogoršala porazom od Srbije koji bi ih doveo nadomak ispadanja sa turnira i sigurno je da će izabranice Karča Kiraja biti silno motivisane da ne dozvole da se to dogodi.

Večeras očekujemo veliku borbu, ovo je obračun aktuelnih olimpijskih i svetskih šampionki i nije nemoguće ni da se odigra punih pet setova. Ipak, blagu prednost dali bismo Srbiji koja u svojim redovima ima Ognjenovićevu i Boškovićevu, igračice koje su sposobne da svojim individualnim kvalitom donesu prevagu, dok se isto ne može reći za Amerikanke koje imaju dosta dobrih odbojkašica, ali nijedna nije na nivou pomenutih reprezentativki Srbije.

