TEJTUM SE FOKUSIRAO NA RAZIGRAVANJE SAIGRAČA: Sjano krilo ne služi šut, ali pronašao je drugi način da utiče na utakmice

NAŠ večerašnji izbor je glavni igrač Seltiksa koji večeras gostuju Dalasu u trećoj utakmici finala NBA lige (2.30).

Foto: Profimedia

Seltiksi su se prošetali do finala plej-ofa, a najzaslužniji za to je Džejson Tejtum. Sjajno krilo je pokazalo tokom doigravanja da je u potpunosti sazreo kao igrač i spreman je da povede Seltikse do titule koju čekaju od 2008. godine.

Šut ga nije služio u uvodne dve utakmice i nije imao zapaženi poenterski učinak, ali odlično razigrava svoje saigrače, što je pogotovo pokazao u drugoj utakmici kada je podelio 11 asistencija.

Tejtum je igrač koji ima najviše loptu u rukama u napadu Seltiksa i često nakon prodora izbacuje odlične paseve spolja otvorenim šuterima Bostona koji umeju da se ''raspucaju'' van linije 7.24 i tako ''sahrane'' protivnika.

Pored toga, bivši student Djuka provodi na terenu ubedljivo najviše od svih igrača i očekujemo da ponovo odigra bar 40 minuta na večeršanjem susretu.

Ovaj susret je jako bitan jer Boston vodi sa 2:0 u seriji, a ukoliko večeras slavi napraviće enorman korak ka rekordnoj 18. tituli.

Zbog toga što ne šutira dobro i samog stila njegove igre u finalu, odlučili smo da Tejtuma predložimo plus asistencije jer smatramo da je granica više nego pristojna.

NAŠ TIP: Džejson Tejtum +5,5 asistencija (kvota 1,70)

