TIP PREDLAŽE PAROVE KOŠARKAŠKE EVROLIGE: PAO „jede“ Bolonjeze

REAL klasa za crveno-bele, Alba odavno otpisana

FOTO: M. Vukadinović

FENERBAHČE – ALBA 1-1

Izabranici trenera Šarunasa Jasikevičijusa igraju sve bolje kako se sezona primiče plej-ofu. Mnogi vide istanbulskog giganta kao tim koji je kadar da se plasira na završni turnir u Berlin, i zato ne bi trebalo da se bruka protiv poslednjeplasiranog tima takmičenja.

REAL M. - C. ZVEZDA 1

Nemaju šta crveno-beli da traže protiv aktuelnog evropskog šampiona i ovosezonskog lidera takmičenja. Real je za najmanje dve klase bolji od srpskog šampiona i nema sumnje da će to demonstrirati u Madridu. Jeste da su osigurali pol-poziciju pred plej-of, ali to ne znači da će do kraja ligaškog dela podići noge u vazduh.

VIRTUS – PANATINAIKOS 2

Virtus je izgubio četiri uzastopna meča u Evroligi, što će ga sasvim izvesno koštati direktnog plasmana u doigravanje. Na svu tu muku, sada dočekuju grčki Panatinaikos, koji se nalazi u fenomenalnoj formi i pobedio je na sedam od poslednjih osam utakmica. Male su šanse da Bolonjezi prekinu negativni niz.