POČINJE EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU: „Delfini“ se bore za medalju i plasman na OI

FOTO: VSS

Tešku 2023, vaterpolisti žele da „operu“ odličnim rezultatom već početkom 2024. Zbog lošeg rezultata na prethodnom EP, ali i promene sistema takmičenja, pred „delfinima“ je na šampionatu Starog kontinenta u Hrvatskoj (od 4. do 16. januara) teži put do medalje i do željene vize za OI u Parizu.

Puleni Uroša Stevanovića nastupiće u drugoj diviziji u grupi ''C'', a rivali poput Izraela (5. januar, 17.00), Nemačke (7. januar, 19.00) i Malte (9. januar, 19.00) trebalo bi da budu zagrevanje pred odlučujuće mečeve eliminacione faze.

Bitno je da se osvoji prvo mesto, kako bi u osmini finala imali najlakšeg rivala, četvrtoplasiranu reprezentaciju iz grupe ''A'' prve divizije (Španija, Hrvatska, Crna Gora i Francuska), a pak ako naši momci budu drugi, onda bi se ukrstili sa trećeplasiranim iz pomenute grupe.

Svakako se očekuje da četvrtfinale bude prekretnica, jer ako stignu do ove faze, vaterpolisti bi mogli na megdan Grčkoj ili Mađarskoj prema projekcijama. Ono što je bitno, vizu za OI izvadiće samo prvak Evrope, a ukoliko to bude neka od reprezentacija koja je već obezbedila plasman, kvota se pomera za jedno mesto.

Veliki bonus za naš tim u odnosu na prošlu godinu je povratak levorukog bombardera Dušana Mandića. Sa druge strane brine povreda kapitena Nikole Jakšića, koji je prethodnih mesec dana više vremena proveo na rehabilitaciji nego u bazenu.

Usled zgusnutnog rasporeda i odluke da se za mesec dana igra i SP, neke selekcije koje već imaju kartu za Pariz (kao što je Mađarska) odlučile su se da promešaju karte i glavnim igračima daju više vremena za odmor.

Kvote za pobednika Španija 3,25 Hrvatska 3,90 Mađarska 4,65 Grčka 5,10 Italija 5,85 Srbija 7,55 Crna Gora 11,70