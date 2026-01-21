ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Sreda
21.00 Bajern Minhen - Rojal union Sen Žiloa |2+ (1.82)
Ukupna kvota: 3.55
