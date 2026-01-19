3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

Tip fudbal

В.М.

19. 01. 2026. u 08:00

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

FOTO: Profimedia

Ponedeljak

20.30 Kozenca - Krotone UG 3+ (2.10)

20.45 Lacio - Komo UG 3+ (2.35)

Ukupna kvota: 4.94

 

