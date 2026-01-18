Tip fudbal

BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji

В.М.

18. 01. 2026. u 07:40

BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).

БАРСА НЕ СТАЈЕ: Разиграни лидер Ла лиге напада три бода у Баскији

FOTO: Tanjug/AP/Alberto Saiz

Ekipa Hansija Flika nalazi se na čelu tabele sa četiri boda prednosti u odnosu na Real Madrid i deluje sve sigurnije kako sezona odmiče, dok se domaćin muči sa kontinuitetom i trenutno zauzima tek 11. mesto.

Real Sosijedad je i prošle sezone završio kao 11. i malo toga se promenilo ni u aktuelnoj kampanji. Ipak, dolazak Pelegrina Mataraca na klupu doneo je blagi pomak, Baskijci su neporaženi u tri meča pod njegovim vođstvom (dve pobede i remi).

U poslednja dva ligaška kola osvojili su četiri boda, a sredinom sedmice izborili su i plasman u četvrtfinale Kupa kralja.

I pored toga, zabrinjava loš učinak na domaćem terenu, samo 11 osvojenih bodova iz devet mečeva.

Barselona, s druge strane, deluje nezaustavljivo. Devet uzastopnih ligaških pobeda i već osvojen Superkup protiv Reala potvrđuju da su Katalonci prvi favorit za titulu.

Flik rotira pametno, tim ima širinu, a i pored povremenih defanzivnih problema, napadački kvalitet redovno pravi razliku.

Barsa nije igrala ligaški meč od pobede nad Espanjolom 2:0, ali je u Kupu rutinski eliminisala Rasing Santander sredinom nedelje identičnim rezultatom.

Sosijedad je izgubio četiri od poslednjih pet ligaških duela protiv Barselone, mada je u ovom terminu prošle sezone slavio 1:0.

Ipak, trenutna forma gostiju sugeriše da je novi podvig domaćina malo verovatan, pogotovo jer Barselona dolazi gotovo kompletna i sa jasnim ciljem – novom pobedom koja bi vratila razliku na plus četiri u odnosu na drugoplasirani Real Madrid.

Gosti jesu favoriti, ali domaćin je napadački raspoložen u poslednje vreme i verujemo da može postići bar jedan gol pred punim tribinama "Anoete", a za hrabrije bi uz gol-gol dodali i pobedu sjajne Barselone.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG&1+| (kvota 1.70)
TIP ZA HRABRIJE: 2&GG (kvota 2.64)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva