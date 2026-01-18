BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji

BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).

FOTO: Tanjug/AP/Alberto Saiz

Ekipa Hansija Flika nalazi se na čelu tabele sa četiri boda prednosti u odnosu na Real Madrid i deluje sve sigurnije kako sezona odmiče, dok se domaćin muči sa kontinuitetom i trenutno zauzima tek 11. mesto.

Real Sosijedad je i prošle sezone završio kao 11. i malo toga se promenilo ni u aktuelnoj kampanji. Ipak, dolazak Pelegrina Mataraca na klupu doneo je blagi pomak, Baskijci su neporaženi u tri meča pod njegovim vođstvom (dve pobede i remi).

U poslednja dva ligaška kola osvojili su četiri boda, a sredinom sedmice izborili su i plasman u četvrtfinale Kupa kralja.

I pored toga, zabrinjava loš učinak na domaćem terenu, samo 11 osvojenih bodova iz devet mečeva.

Barselona, s druge strane, deluje nezaustavljivo. Devet uzastopnih ligaških pobeda i već osvojen Superkup protiv Reala potvrđuju da su Katalonci prvi favorit za titulu.

Flik rotira pametno, tim ima širinu, a i pored povremenih defanzivnih problema, napadački kvalitet redovno pravi razliku.

Barsa nije igrala ligaški meč od pobede nad Espanjolom 2:0, ali je u Kupu rutinski eliminisala Rasing Santander sredinom nedelje identičnim rezultatom.

Sosijedad je izgubio četiri od poslednjih pet ligaških duela protiv Barselone, mada je u ovom terminu prošle sezone slavio 1:0.

Ipak, trenutna forma gostiju sugeriše da je novi podvig domaćina malo verovatan, pogotovo jer Barselona dolazi gotovo kompletna i sa jasnim ciljem – novom pobedom koja bi vratila razliku na plus četiri u odnosu na drugoplasirani Real Madrid.

Gosti jesu favoriti, ali domaćin je napadački raspoložen u poslednje vreme i verujemo da može postići bar jedan gol pred punim tribinama "Anoete", a za hrabrije bi uz gol-gol dodali i pobedu sjajne Barselone.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć