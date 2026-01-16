Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

16. 01. 2026. u 09:00

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Profimedia

Petak

12.30 Tampines - Jang lajons |2+ (1.72)

20.00 Fulam U21 - Mančester junajted U21 |2+ (1.78)

Ukupna kvota: 3.06

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POKOJNI LUIS DOBIO MURAL U NEGOTINU: Isplivale nove informacije o pevaču nakon 15 godina od smrti (FOTO)

POKOJNI LUIS DOBIO MURAL U NEGOTINU: Isplivale nove informacije o pevaču nakon 15 godina od smrti (FOTO)