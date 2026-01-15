DOMAĆIN NEZAUSTAVLJIVO TONE KA DNU TABELE: Berlinci igraju daleko bolje nego što to tabela pokazuje

AUGZBURG u očajnoj formi dočekuje Union Berlin nakon što je izgubio čak 10 od 16 utakmica ove sezone.

FOTO: Tanjug/AP

Poslednji šamar dobili su od Gladbaha koji ih je pregazio sa 4:0, što jasno pokazuje rasulo u njihovoj odbrani. Iako kod kuće uspevaju da stvore šanse i postignu poneki gol, defanzivno su potpuno nestabilni. Protiv ekipe koja dominira u polju kao što je Union, teško će uspeti da sačuvaju svoju mrežu netaknutom pred svojim vernim navijačima.

Union Berlin igra daleko bolje nego što to rezultati pokazuju, što potvrđuje xG statistika u kojoj su dominirali na poslednjih šest mečeva. Tim je već rušio Lajpcig i Keln, a iako su protiv Majnca kiksnuli odigravši 2:2, stvorili su ogroman broj prilika. Gosti su očigledno podigli nivo igre i stižu u Augsburg sa namerom da materijalizuju svoju terensku nadmoć. Smatramo da je ovaj međusobni duel savršena prilika za njih da konačno pretoče statističku dominaciju u tri boda.

Na osnovu trenutne forme i xG podataka, naš predlog za ovaj susret je pobeda Union Berlina uz gol domaćina i tačan rezultat 1:2. Kvalitet igre gostiju je znatno iznad njihove trenutne pozicije, dok Augsburg deluje kao tim koji nezaustavljivo tone ka dnu tabele. Verujemo da će Union konačno upariti dobru statistiku sa pobedom na ovom teškom gostovanju. Očekujemo efikasan fudbal u kojem će presuditi veći napadački kapacitet gostiju koji se nalaze u jako dobrom taktičkom ritmu.

20.30 Augzburg - Union Berlin X2 (1,50)

