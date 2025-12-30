Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Uganda ne da golovima da pređu granicu 2,5

Žarko Urošević

30. 12. 2025. u 12:43

* Njukasl klasa za Barnli, Rendžers za Sent Miren

ТИП ИЗДВАЈА ЗА УТОРАК: Уганда не да головима да пређу границу 2,5

FOTO: Tanjug/AP

NAŠ PREDLOG

17.00: UGANDA - NIGERIJA  0-2  (1.67)

19.00: Smouha - Karaba  1   (1.80)

20.00: Benin - Senegal  3+  (1.85)

20.00: Bocvana - DR Kongo  2-3  (2.10)

20.30: BARNLI - NjUKASL  2   (1.65)

20.30: Notingem - Everton  GG  (2.00)

20.45: HIBERNIJAN - ABERDIN 3+ (1.80)

20.45: Rendžers - St. Miren   1  (1.60)

21.15: Arsenal - Aston Vila  GG&3+  (2.10)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ SE POVREDIO, A U DENVERU - HAOS! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!

NIKOLA JOKIĆ SE POVREDIO, A U DENVERU - HAOS! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!