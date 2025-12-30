TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Uganda ne da golovima da pređu granicu 2,5
* Njukasl klasa za Barnli, Rendžers za Sent Miren
NAŠ PREDLOG
17.00: UGANDA - NIGERIJA 0-2 (1.67)
19.00: Smouha - Karaba 1 (1.80)
20.00: Benin - Senegal 3+ (1.85)
20.00: Bocvana - DR Kongo 2-3 (2.10)
20.30: BARNLI - NjUKASL 2 (1.65)
20.30: Notingem - Everton GG (2.00)
20.45: HIBERNIJAN - ABERDIN 3+ (1.80)
20.45: Rendžers - St. Miren 1 (1.60)
21.15: Arsenal - Aston Vila GG&3+ (2.10)
