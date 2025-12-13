Tip fudbal

IDEMO PO NOVI HET-TRIK: Tip predlog za "sigurica tiket" je i juče prošao, evo današnjih predloga

В.М.

13. 12. 2025. u 09:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ИДЕМО ПО НОВИ ХЕТ-ТРИК: Тип предлог за сигурица тикет је и јуче прошао, ево данашњих предлога

FOTO: Tanjug/AP/Lalo R. Villar

Jučerašnji tiket je bio dobitan a ko ga je "prepisao" mogao je da više nego udvostruči uloženi novac. Možete da ga pogledate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga: 

Subota

15.00 Libertas - Tre Fjori 1 (1,16)

18.00 Kopenhagen - Efsbjerg 1 (1,18)
18.30 Partizan - Napredak 1 (1,22)
18.30 Barselona - Osasuna 1 (1,22)

Ukupna kvota: 2,03

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST: Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju
Društvo

0 0

"SVI VIDE 4 SLOVA, A NE VIDE KRST": Najčemerniji srpski greh po vladiki Nikolaju

VLADIKA Nikolaj Velimirović rođen 1881. godine, u selu Lelić nedaleko od Valjeva. Njegovi roditelji, Dragomir i Katarina imali su devetoro dece od kojih su preživela samo dvojica sinova Nikolaj i Dušan, da bi i Dušan poginuo 1914. godine, a Nikolaj se zamonašio. Postao je jedan od najcenjenijih vladika, nije štedeo reči kada hvali naš narod, ali mu nije bilo strano ni da nam uputi po koju kritiku i ukaže na greške koje pravimo.

12. 12. 2025. u 16:23 >> 16:23

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 4

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?