LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

14. 11. 2025. u 09:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Petak

18.00 Finska - Malta 1 (1,33)

20.45 Luksemburg - Nemačka 2&3+ (1,38)
20.45 Gibraltar - Crna Gora UG 0-4 (1,21)

Ukupna kvota: 2,22

Temu Puki se povlači iz reprezentacije, ovo mu je poslednji meč u dresu Finske i očekujemo da se jedan od najboljih napadača u istoriji ove reprezenetacije oprosi od nje u stilu.

Nemačka igra na gol više, napadački i Luksemburg je idealan protivnik da podigne sebi samopouzdanje pred Svetsko prvenstvo.

Gibraltar i Crna Gora retko daju golove, nisu napadački raspoloženi, a i na njihovom prvom međusobnom duelu je ovaj tip bio prolazan.

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

