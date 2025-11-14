LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: M. Vukadinović

Petak 18.00 Finska - Malta 1 (1,33)



20.45 Gibraltar - Crna Gora UG 0-4 (1,21) 20.45 Luksemburg - Nemačka 2&3+ (1,38)20.45 Gibraltar - Crna Gora UG 0-4 (1,21) Ukupna kvota: 2,22

Temu Puki se povlači iz reprezentacije, ovo mu je poslednji meč u dresu Finske i očekujemo da se jedan od najboljih napadača u istoriji ove reprezenetacije oprosi od nje u stilu.

Nemačka igra na gol više, napadački i Luksemburg je idealan protivnik da podigne sebi samopouzdanje pred Svetsko prvenstvo.

Gibraltar i Crna Gora retko daju golove, nisu napadački raspoloženi, a i na njihovom prvom međusobnom duelu je ovaj tip bio prolazan.

