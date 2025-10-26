3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA NEDELjU
14.30 Fejenord - PSV UG 3+ (1,45)
15.30 Bajer Leverkuzen - Frajburg UG 3+ (1,75)
Ukupna kvota: 4,44
