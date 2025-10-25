Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

25. 10. 2025. u 10:51

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: Tanjug/AP

3+ TIKET ZA SUBOTU

15.30 Augzburg - Lajpcig UG 3+ (1,47)

16.00 Viking - Brine UG3+ (1,47)
18.30 Dortmund - Keln UG 3+ (1,48)
17.00 Brest - PSŽ UG 3+ (1,48)

 Ukupna kvota: 4,73

 

