Tip fudbal

JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

19. 10. 2025. u 08:00

PONOVO su naše sigurice bile dobitne.

Foto: Profimedia

Pogođeni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja

15.00 Totenem - Aston vila 1X (1,34)

19.00 Fenerbahče - Karagumruk 1 (1,18)
21.00 Hetafe - Real Madrid 2 (1,45)

Ukupna kvota: 2,29

Totenhem je bolji tim od Aston vile koja igra veoma loše na strani i ne vidimo kako može pobediti "pevce" koji izgledaju odlično pod Tomasom Frankom.

Fener mora slaviti kako bi održao korak za Galatom i pobeda nad Karagumrukom se ne sme dovoditi pod znak pitanja.

Real se trijumfom vraća na prvom mesto, bolji je od Hetafea i verujemo da će to pokazati.

