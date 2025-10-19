JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

PONOVO su naše sigurice bile dobitne.

Foto: Profimedia

Pogođeni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Nedelja 15.00 Totenem - Aston vila 1X (1,34)



21.00 Hetafe - Real Madrid 2 (1,45) 19.00 Fenerbahče - Karagumruk 1 (1,18)21.00 Hetafe - Real Madrid 2 (1,45) Ukupna kvota: 2,29

Totenhem je bolji tim od Aston vile koja igra veoma loše na strani i ne vidimo kako može pobediti "pevce" koji izgledaju odlično pod Tomasom Frankom.

Fener mora slaviti kako bi održao korak za Galatom i pobeda nad Karagumrukom se ne sme dovoditi pod znak pitanja.

Real se trijumfom vraća na prvom mesto, bolji je od Hetafea i verujemo da će to pokazati.

BONUS VIDEO - Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć