JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
PONOVO su naše sigurice bile dobitne.
Pogođeni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
15.00 Totenem - Aston vila 1X (1,34)
21.00 Hetafe - Real Madrid 2 (1,45)
Ukupna kvota: 2,29
Totenhem je bolji tim od Aston vile koja igra veoma loše na strani i ne vidimo kako može pobediti "pevce" koji izgledaju odlično pod Tomasom Frankom.
Fener mora slaviti kako bi održao korak za Galatom i pobeda nad Karagumrukom se ne sme dovoditi pod znak pitanja.
Real se trijumfom vraća na prvom mesto, bolji je od Hetafea i verujemo da će to pokazati.
BONUS VIDEO - Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
18. 10. 2025. u 07:20
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za nedelju
19. 10. 2025. u 07:00
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
NEOČEKIVANO! Zvezda našla zamenu za Milojevića, on je prvi kandidat za klupu crveno-belih?
FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.
17. 10. 2025. u 15:55
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)