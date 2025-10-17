MOLDAVCI NE PRIMAJU GOLOVE KOD KUĆE: Gosti su među slabijim ekipama u ligi

Poli Jaši se može osloniti na domaće rezultate, osvojivši na svom terenu 10 bodova od poslednjih 12 mogućih.

Poli Jaši se može osloniti na domaće rezultate, osvojivši na svom terenu 10 bodova od poslednjih 12 mogućih.

Moldavci su pobedili ubedljivo i bez primljenog gola u lakšim mečevima odigranim pred svojim navijačima, protiv Tunarija i Glorije Bistrice, ekipa iz donjeg dela tabele.

CS Dinamo Bukurešt je među poslednjim ekipama u rumunskoj Drugoj ligi, sa samo jednom pobedom ove sezone, u Kampulungu, u drugom kolu.

Gosti dolaze nakon tri uzastopna poraza na gostovanjima u prvenstvu, svi sa po 2-3 primljena gola, protiv protivnika iz sredine tabele.

Ove dve ekipe se sastaju prvi put u istoriji, jer CS Dinamo igra kao novopromovisani tim (to je klub sportskog društva Dinamo Bukurešt, priča slična onoj između Steaue i FCSB), dok je Poli Jaši poslednjih godina nastupao u prvoj ligi Rumunije.

Očekujemo pobedu domaćina sa više od gola razlike.

NAŠ TIP: 1 u hendikepu (-1) Kvota: 1,73

