Tip fudbal

MOLDAVCI NE PRIMAJU GOLOVE KOD KUĆE: Gosti su među slabijim ekipama u ligi

Olja Mrkić

17. 10. 2025. u 12:53

Poli Jaši se može osloniti na domaće rezultate, osvojivši na svom terenu 10 bodova od poslednjih 12 mogućih.

Foto: Profimedia

Moldavci su pobedili ubedljivo i bez primljenog gola u lakšim mečevima odigranim pred svojim navijačima, protiv Tunarija i Glorije Bistrice, ekipa iz donjeg dela tabele.

CS Dinamo Bukurešt je među poslednjim ekipama u rumunskoj Drugoj ligi, sa samo jednom pobedom ove sezone, u Kampulungu, u drugom kolu.

Gosti dolaze nakon tri uzastopna poraza na gostovanjima u prvenstvu, svi sa po 2-3 primljena gola, protiv protivnika iz sredine tabele.

Ove dve ekipe se sastaju prvi put u istoriji, jer CS Dinamo igra kao novopromovisani tim (to je klub sportskog društva Dinamo Bukurešt, priča slična onoj između Steaue i FCSB), dok je Poli Jaši poslednjih godina nastupao u prvoj ligi Rumunije.

Očekujemo pobedu domaćina sa više od gola razlike.

NAŠ TIP: 1 u hendikepu (-1) Kvota: 1,73

