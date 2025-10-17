MOLDAVCI NE PRIMAJU GOLOVE KOD KUĆE: Gosti su među slabijim ekipama u ligi
Poli Jaši se može osloniti na domaće rezultate, osvojivši na svom terenu 10 bodova od poslednjih 12 mogućih.
Moldavci su pobedili ubedljivo i bez primljenog gola u lakšim mečevima odigranim pred svojim navijačima, protiv Tunarija i Glorije Bistrice, ekipa iz donjeg dela tabele.
CS Dinamo Bukurešt je među poslednjim ekipama u rumunskoj Drugoj ligi, sa samo jednom pobedom ove sezone, u Kampulungu, u drugom kolu.
Gosti dolaze nakon tri uzastopna poraza na gostovanjima u prvenstvu, svi sa po 2-3 primljena gola, protiv protivnika iz sredine tabele.
Ove dve ekipe se sastaju prvi put u istoriji, jer CS Dinamo igra kao novopromovisani tim (to je klub sportskog društva Dinamo Bukurešt, priča slična onoj između Steaue i FCSB), dok je Poli Jaši poslednjih godina nastupao u prvoj ligi Rumunije.
Očekujemo pobedu domaćina sa više od gola razlike.
NAŠ TIP: 1 u hendikepu (-1) Kvota: 1,73
