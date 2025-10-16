Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

В.М.

16. 10. 2025. u 12:06

PONUDA nije primamljiva, ali pronašli smo vam dva prelaza.

Foto: Profimedia

Četvrtak 

17.00 Ilves - Kups 2-2 (4,90)

19.30 Čiksereda - Kluž X-2  (4,65)

Ukupna kvota: 22,78

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

