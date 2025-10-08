SVETSKI GRAND PRI: Fiks na Hamfrisa, Škot može ponovo do iznenađenja...
TURNIR se polako zahuktava, veliki broj nosioca je ispao, a mi vam predlažemo mečeve koji su na programu večeras od 20 časova.
Grand pri
20.00 Dž. Kalen - G. Anderson 1 (3,20)
21.00 S. Banting - D. Nopert 1 (1,40)
21.45 L. Hamfris - K. Ratajski 1 (1,28)
Ukupna kvota: 13.19
