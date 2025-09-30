BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Utorak
18.45 Atalanta - Klub Briž X (3,95)
21.00 Čelsi - Benfika X (4,05)
Ukupna kvota: 16,00
