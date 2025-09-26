Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

26. 09. 2025. u 14:00

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

Foto Profimedia

Petak

18.00 Matebele - Sentr čifs GG (2,05)

18.00 Kolubara - Prva iskra UG 0-2 (1,69)
18.30 Šalke - Grojter firt |1-3&||1-3 (1,82)

Ukupna kvota: 6,30

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

