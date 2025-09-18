Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU: Evo TIP tiketa za četvrtak

В.М.

18. 09. 2025. u 07:00 >> 00:57

PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ: Ево ТИП тикета за четвртак

FOTO:EPA

Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio drugi u nizu, možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Četvrtak

21.00 Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj X2 (1,78)

21.00 Mančester siti - Napoli 1 (1,68)
21.00 Njukasl - Barselona GG&3+ (1,70)

Ukupna kvota: 5,08

Galatasaraj je uložio mnogo novca preko leta, napravio je veoma dobar tim, igra odlično na startu sezone u domaćem prvenstvu i očekujemo da na dobar način startuje i u Ligi šampiona.

Osokoljen pobedom nad Junajtedom proteklog vikenda Siti bi trebao rutinski rešiti pitanje pobednika protiv Napolija pred svojim navijačima, bolji je tim i verujemo da će to pokazati.

Kao i prošle sezone, odbrana Barse je diskutabilna, ali napad igra odlično, stil fudbala Katalonaca garantuje meč na gol više, a očekujemo i da Njukasl bude silno motivisan da pred punim tribinama "Sent Džejmsis parka" ozbiljno testira jednog od glavnih favorita za osvajanje Lige šampiona.

