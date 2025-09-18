JURIMO TREĆI U NIZU: Evo TIP tiketa za četvrtak
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka.
Jučerašnji dobitni tiket, koji nam je bio drugi u nizu, možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:
Četvrtak
21.00 Ajntraht Frankfurt - Galatasaraj X2 (1,78)
*Do 10.000, bez depozita!
21.00 Mančester siti - Napoli 1 (1,68)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
21.00 Njukasl - Barselona GG&3+ (1,70)
Ukupna kvota: 5,08
Galatasaraj je uložio mnogo novca preko leta, napravio je veoma dobar tim, igra odlično na startu sezone u domaćem prvenstvu i očekujemo da na dobar način startuje i u Ligi šampiona.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Osokoljen pobedom nad Junajtedom proteklog vikenda Siti bi trebao rutinski rešiti pitanje pobednika protiv Napolija pred svojim navijačima, bolji je tim i verujemo da će to pokazati.
Kao i prošle sezone, odbrana Barse je diskutabilna, ali napad igra odlično, stil fudbala Katalonaca garantuje meč na gol više, a očekujemo i da Njukasl bude silno motivisan da pred punim tribinama "Sent Džejmsis parka" ozbiljno testira jednog od glavnih favorita za osvajanje Lige šampiona.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
17. 09. 2025. u 07:00
LIVERPUL NE GUBI OD ŠPANACA: Atletiko se ne snalazi dobrokada igra protiv Engleza
17. 09. 2025. u 10:51
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...
16. 09. 2025. u 19:56
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)