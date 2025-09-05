3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Petak
15.50 Itihad K. - El Ajn UG 3+ (1,53)
20.45 Farska O. - Hrvatska UG 3+ (1,62)
Ukupna kvota: 3,61
