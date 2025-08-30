Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

30. 08. 2025. u 09:00

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: EPA

3+ TIKET ZA SUBOTU

13.30 Čelsi - Fulam UG 3+ (1,70)

15.30 Verder Bremen - Bajer Leverkuzen UG 3+ (1,50)
19.30 Partizan - Radnik Surdulica UG3+ (1,50)

 Ukupna kvota: 4,03

