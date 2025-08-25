Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

25. 08. 2025. u 09:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Ponedeljak

16.00 Radklif - Hereford |2+ (2,55)

16.00 Poters bar - Vingejt & Finčli |2+ (2,45)

Ukupna kvota: 6,25

