Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

16. 08. 2025. u 11:00

ZA danas smo vam spremili četiri predloga.

Foto: EPA-EFE/RONALD WITTEK

SUBOTA

13.45 Ž. Profesional - Š. Šenhua UG 3+ (1,42)

15.30 Hanza - Hofenhajm UG 3+ (1,61)
16.00 Dorking - Hampton&Ričmond UG 3+ (1,40)
18.45 Ekselzior - Fejnord UG 3+ (1,47)

 Ukupna kvota: 4,70

