TIP DANA: Puna „Arena“ ruši Parižane

Košarkaši Crvene zvezde posle dva trijumfa na strani dočekuju Pariz

FOTO: Tanjug/Marko Đoković/bs

PETAK, 20.00:

CRVENA ZVEZDA - PARIZ 1 (kvota, 1.53)

Dve velike pobede u Španiji lansirale su košarkaše Crvene zvezde u evroligašku plej-of orbitu i izazvale veliku euforiju među navijačima. Crveno-beli će u „Areni“ u petak (20.00) imati priliku da pozlate „recke“ protiv Barselone i Baskonije - okršaj sa Parizom biće još jedna prilika da se tim sa Malog Kalemegdana još jednom potvrdi kao ozbiljan kandidat za mesto među šest najboljih u elitnom takmičenju i priđe korak bliže „obećanoj zemlji“.

Sada već možemo da konstatujemo da će navijači odraditi ono što je do njih i ispuniti novobeogradsku dvoranu do poslednjeg mesta i još jednom napraviti atmosferu za pamćenje. Parižani su izgubili sjaj koji ih je krasio na početku sezone, kada su imali 11 vezanih pobeda u Evroligi. Problemi sa zdravljem ali i pad u formi uticali su na to da ekipa Tijaga Splitera upiše četiri vezana poraza i izgubi korak za Monakom i Olimpijakosom, vodećim dvojcem u Evroligi. Prvi meč ova dva tima, na otvaranju sezone, završen je pobedom Crvene zvezde u neizvesnoj završnicu (80:77). Glavni zadatak crveno-belih biće da zaustave Ti Džeja Šortsa, koji će biti prva opcija za plus na tiketima, sa druge strane centarski tandem Petrušev – Bolomboj mogao bi najviše da iskoristi nedostatak „mesa“ u reketu Pariza. Ukoliko Zvezda defanzivno odigra na nivou iz prethodnog perioda, mogla bi ovo da bude utakmice sa manjim brojem poena.

Kada je u pitanju ostatak evroligaškog programa u petak, Baskonija će imati „zicer“ protiv Virtusa, koji je ostao bez najboljeg igrača Vila Klajburna, a izvesna je i pobeda Efesa nad Asvelom, bez obzira na promenu trenerau turskom timu.

NAŠI PREDLOZI

Efes – Asvel 1

Olimpijakos – Bajern 1

Virtus – Baskonija 2