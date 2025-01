"VESTFALEN" PONOVO POSTAJE NEOSVOJIVA TVRĐAVA: Leverkuzenu je ovo najteže gostovanje u ligi, pobeđuju jednom u deset godina ovde

ŠAMPION Nemačke Bajer iz Leverkuzena gostuje Borusiji iz Dortmunda u prvoj utakmici 16. kola Bundeslige.

FOTO: Tanjug/AP

Za mesec dana će biti tačno tri godine otkad je Leverkuzen poslednji put pobedio današnjeg protivnika, a to je bilo upravo u Dortmundu. Ujedno, to je bila jedina pobeda "farmaceuta" na "Vestfalenu" u poslednjih više od decenije. Ovo gostovanje najteže im pada od svih u Nemačkoj, čak i od onog Bajernu.

Prošle sezone Bajer je došao na "Vesfalen" kao novopromovisani šampion, bila je to prva njihova utakmica nakon što su osigurali naslov prvaka. Završilo se bez pobednika, 1:1 zahvaljujući golu gostiju u sedmom minutu nadoknade. Na sličan način Bajer je do boda stigao i u prvom susretu sa Borusijom prošle sezone kada je u Leverkuzenu do 1:1 stigao izjednačenjem u 80. minutu.

Dortmund je imao težak period krajem 2024. godine sa četiri utakmice bez pobede od 30. novembra do 22. decembra kada su konačno uspeli da stignu do tri boda i to savladavši Volfsburg na "Vestfalenu".

S drge strane, šampion igra sve sigurnije kako sezona odmiče. Vezal isu izabranici Šabija Alonsa devet pobeda i deset utakmica bez poraza, a u poslednje 22 utakmice, preciznije od prvog dana septembra do danas izgubili su samo jednom, na gostovanju Liveprulu u Ligi šampiona.

Zahvaljujući toj seriji i dvama kiksevima lidera Bajerna, smanjili su zaostatak na podnošljiva četiri boda pred nastavak sezone, pa odbrana titule nije više sanak pusti kako se činilo posle serije od šest remija i jednog poraza dok su Baarci imali samo dve nerešene.

Šta dakle odigrati, kada se zna da je Dortmund neporažen kod kuće ove sezone, a Leverkuzen nije izgubio u gostima od poslednjeg kola pretprošle sezone kada ih je iznenadio Bohum?

NAŠ TIP: IXvsX (kvota 1.88 )



Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS

KLADIONIČARSKE PRIČE: "Imao je dobitni tiket, a kasirka je to znala..."