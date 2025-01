NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

Posle novogodišnjih praznika konačno je i lista bogatija, pa u ponudi imamo i drugih liga, osim uvek aktivnih Engleza za koje smo vam spremili poseban tiket koji možete da vidite OVDE.

Nedelja

17.30 Liverpul - Mančester junajted 1&D3+ (2,28)



Nepovezan u napadu, ranjiv pozadi i još uvek daleko od uklapanja u sistem novog menadžera Rubena Amorima, Mančester Junajted je u opasnosti da bude potpuno pregažen na "Enfildu". Verovatni povratak u tim Ugartea, Majnua i Bruna Fernandesa trebalo bi bar donekle da ublaži utisak nemoći koji su "crveni đavoli" - ako ovaj tim uopšte zaslužuje tako pompezan nadimak - odavali protiv Njukasla.Imajući u vidu očajna izdanja Junajtedove odbrane, kao i formu i napadački potencijal domaćina, nije teško zamisliti kako Liverpul veže treću uzastopnu pobedu od 3:0 protiv nekada ozbiljnog rivala.

20.45 Marselj - Avr 1 (1.35)

U sudaru dve ekipe sa različitih krajeva tabele, drugoplasirrani domaćin je izraziti favorit protiv pretposlednjeg gosta.

S obzirom na to da Avr većinu svojih poena - devet od 12 - osvojio protiv ekipa iz podnožja tabele (Monpelje, Nant, Sent Etjen, izuzetak je jedino pobeda protiv devetoplasiranog Oksera), teško je očekivati njihovu pobedu večeras, a s obzirom na to da još nisu remizirali nijednu utakmicu ove sezone, malo je verovatno da će uspeti da izbegne poraz protiv razigranih izabranika Roberta de Zerbija koji su poslednji put izgubili re dva meseca od Oksera.

20.45 Roma - Lacio |0-2&||0-2 (1,30)



Čini se da je Roma konsolidovala formu u pravo vreme - pred Derbi dela kapitale. "Vučica" je vezala tri utakmice vez poraza, ima četiri pobede na šest poslednjih mečeva i to daje izvesno samopouzdanje ekipi Klaudija Ranijerija.Ipak, daleko je od uloge favorita protiv gradskog rivala čija forma nije nikada ni dolazila u pitanje, ali bilo bi neozbiljno staviti ovaj meč na tiket a ne računati sa poljuljanim samopouzdanjem posle primljenog pola tuceta golvoa od Intera. Zato ovde nema izrazitog favorita i preporučujemo igru na golove.

Ukupna kvota: 4.01