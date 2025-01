SITI JE KONAČNO DOBIO NEKOGA, ALI... Potrebno je više od jedne pobede da bi se potvrdio izlazak iz krize

ŠAMPION Engleske dočekuje londonske "čekićare" u 20 kolu Premijer lige. Meč je zakazan za 16 časova na "Etihad" stadionu.

Siti u ovu utakmicu ulazi posle pobede kojom je prekinuo seriju od šest utakmica bez slavlja, dok s druge strane "čekićari" dolaze posle poraza kojim su prekinuli niz od četiri utakmice bez izgubljene.

Ipak, prerano je govoriti nekom izlasku "građana" iz krize, jer kao prvo pobeđen je Lester, tim koji je i sam u dubokom kanalu, a s druge strane, ko redovno prati naše prognoze mogao je da se uveri kako smo i posle prethodne pobede Sitija (nad Notingemom) upozoravali da jedna lasta ne čini proleće i da je potrebno da se "potvrdi brejk", teniskim rečnikom rečeno, da bi Siti "zaslužio" naše poverenje.

To naravno ne znači da šampion neće pobediti danas (naročito imajuči u vidu pet vezanih pobeda protiv "čekićara"), ali bolje je da propustite kvotu 1,30 ako i dođe nego da na nju padnete pa onda čujete ono čuveno "to nije moglo da dođe, to je igralo pola sveta" od nekog pakosnog kolege igrača.

Ali, zato je pametno igrati na golove - samo jednom u poslednjih devet premijerligaških duela ovih rivala nije došlo 3+, a to je bilo pre dve godine kada je Siti pobedio sa 2:0, a Gvardiola iz igre prerano izveo dvostrukog strelca Erlinga Holanda.

NAŠ TIP: GG (KVOTA 1,60)

