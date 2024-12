POGODILI SMO TRI U NIZU! Evo "Tip" tiketa dana za subotu

Još jedan sjajan dan je za nama u kome je prošao "Tip" tiket dana. Juče smo ponovo bili uspešni prognozeri, treći dan zaredom, a taj dobitni tiket možete pogledati OVDE.

Za danas, naši tipsteri su spremili nove predloge:

Subota

13.30 Aston vila - Mančester S. |XvsX (1,90)

Imajući u vidu krizu rezultata u kojoj su obe ekipe u poslednje vreme, najverovatnije bi se menadžeri Unaj Emeri i Pep Gvardiola najradije dogovorili za jedan lagani "iks" ovde, iako teško da će vam ijedan od njih to priznati.

Vila retko gubi kod kuće, poslednji prvenstveni poraz doživela je još u avustu od Arsenala koji je tada bio na vrhuncu forme, a Siti već sedam utakmica u svim takmičenjima nema trijumf na strani.

18.00 Đenoa - Napoli X2&0-3 (1,50)

Patrik Vijera je preporodio Đenoveze od dolaska na trenersku poziciju. "Grifoni" su pod komandom legende Arsenala vezali četiri utakmice bez poraza, od čega tri beu primljenog gola.

S druge strane, ni on nije uspeo da pokrene ekipu i povede je do prve ovosezonske pobede na svom terenu.

21.00 Barselona - Atletiko M. GG&3+ (1,86)

Barselona je vezala pet pobeda u međusobnim susretima, a poslednja četiri meča dobila je " s nulom".

Ali, Barselona je u prošlom kolu izgubila sa 1:0 od Leganesa kod kuće i u poslednjih deset kola samo jednom je sačuvala mrežu.

S druge strane, Atletiko je u neverovatnoj seriji od 11 pobeda u svim takmičenjima i u proseku postiže skoro tri gola po utakmici.

Ukupna kvota: 5,30